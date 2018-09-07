Колишній гравець НБА звинуватив бухгалтера в крадіжці на суму 77 мільйонів доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кевін Гарнет

42-річний Кевін Гарнет завершив професіональну кар'єру 2016 року

Екс-форвард НБА Кевін Гарнет подав судовий позов проти свого колишнього бухгалтера Майкла Вертейма.

Баскетболіст звинувачує останнього в крадіжці 77 мільйонів доларів.

За версією Гарнета Вертайм допомагав менеджеру Чарльзу Бенксу проводити фінансові оборудки, які допомагали красти його гроші, інформує ESPN.

Минулого року Бенкса засудили до чотирьох років ув'язнення за крадіжку коштів у іншої зірки НБА – Тіма Данкана.

42-річний Кевін Гарнет завершив професіональну кар'єру 2016 року.

Виступав за «Міннесоту», «Бостон» та «Бруклін».

За 21 рік кар'єри в НБА заробив близько 350 мільйонів доларів.