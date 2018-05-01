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    Колишній нападник «Дніпра» може опинитися у московському «Спартаку»

    Нікола Калінич може опинитися у Росії
    Нападник «Фіорентини» Нікола Калінич, який у цьому сезоні виступає за «Мілан» на правах оренди, влітку може покинути чемпіонат Італії. Про це стверджує Tuttomercatoweb. За інформацією джерела, на 30-річного форварда претендують «Спартак» і «Шальке». Хорватський форвард перейшов у
    • Вчора, 22:35
    • Розсилка
    Нікола Калінич. Фото AFP
    Нікола Калінич. Фото AFP

    Нікола Калінич може опинитися у Росії

    Нападник «Фіорентини» Нікола Калінич, який у цьому сезоні виступає за «Мілан» на правах оренди, влітку може покинути чемпіонат Італії.

    Про це стверджує Tuttomercatoweb.

    За інформацією джерела, на 30-річного форварда претендують «Спартак» і «Шальке».

    Хорватський форвард перейшов у «Мілан» у серпні 2017 року.

    Сезон-2017/18 він проводить за «россонері» на правах оренди, після чого клуб з Мілана буде зобов'язаний виплатити за гравця 20 мільйонів євро (трансферна вартість за оцінкою transfermarkt.de – 16 мільйонів євро).

    Угода, укладена минулого літа, розрахована до кінця сезону-2020/21.

    У складі «Мілана» Калінич взяв участь у 37 матчах у всіх турнірах, забивши шість м'ячів і зробивши чотири результативні передачі.

    Зауважимо, що Нікола виступав у складі українського «Дніпра» з 2011-го по 2015-й рік. Разом з дніпровцями дійшов до фіналу Ліги Європи, але перемогти «Дніпро» тоді так і не зміг.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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