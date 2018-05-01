Колишній нападник «Дніпра» може опинитися у московському «Спартаку»

Нікола Калінич може опинитися у Росії

Нападник «Фіорентини» Нікола Калінич, який у цьому сезоні виступає за «Мілан» на правах оренди, влітку може покинути чемпіонат Італії. Про це стверджує Tuttomercatoweb. За інформацією джерела, на 30-річного форварда претендують «Спартак» і «Шальке». Хорватський форвард перейшов у



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Нікола Калінич. Фото AFP

Нікола Калінич може опинитися у Росії

Нападник «Фіорентини» Нікола Калінич, який у цьому сезоні виступає за «Мілан» на правах оренди, влітку може покинути чемпіонат Італії.

Про це стверджує Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, на 30-річного форварда претендують «Спартак» і «Шальке».

Хорватський форвард перейшов у «Мілан» у серпні 2017 року.

Сезон-2017/18 він проводить за «россонері» на правах оренди, після чого клуб з Мілана буде зобов'язаний виплатити за гравця 20 мільйонів євро (трансферна вартість за оцінкою transfermarkt.de – 16 мільйонів євро).

Угода, укладена минулого літа, розрахована до кінця сезону-2020/21.

У складі «Мілана» Калінич взяв участь у 37 матчах у всіх турнірах, забивши шість м'ячів і зробивши чотири результативні передачі.

Зауважимо, що Нікола виступав у складі українського «Дніпра» з 2011-го по 2015-й рік. Разом з дніпровцями дійшов до фіналу Ліги Європи, але перемогти «Дніпро» тоді так і не зміг.

Джерело: Спорт-Экспресс