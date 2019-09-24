Колишній нападник збірної України повернувся на батьківщину



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Олександр Матерухін ХК «Донбас»

Олександр Матерухін продовжить ігрову кар’єру в ХК «Донбас»

Колишній форвард збірної України Олександр Матерухін повернувся в хокейний клуб «Донбас». 37-річний хокеїст раніше вже виступав за донетчан – з 2011 по 2013 рік.

Раніше Матерухін перемагав у чемпіонаті України та вигравав з «Донбасом» Континентальний кубок, нагадує прес-служба клубу.

Також Матерухін виступав за юнацьку, молодіжну та національну збірні України. У складі головної збірної виступав на двох чемпіонатах світу в елітному дивізіоні та вигравав дивізіон IB.

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