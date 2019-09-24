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    Колишній нападник збірної України повернувся на батьківщину

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    Олександр Матерухін - Колишній нападник збірної України повернувся на батьківщину
    Олександр Матерухін
    ХК «Донбас»

    Олександр Матерухін продовжить ігрову кар’єру в ХК «Донбас»

    Колишній форвард збірної України Олександр Матерухін повернувся в хокейний клуб «Донбас». 37-річний хокеїст раніше вже виступав за донетчан – з 2011 по 2013 рік.

    Раніше Матерухін перемагав у чемпіонаті України та вигравав з «Донбасом» Континентальний кубок, нагадує прес-служба клубу.

    Також Матерухін виступав за юнацьку, молодіжну та національну збірні України. У складі головної збірної виступав на двох чемпіонатах світу в елітному дивізіоні та вигравав дивізіон IB.

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    Минулого сезону виступав за російську «Югру» в ВХЛ

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