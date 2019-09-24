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    Захисник збірної України вибув з гри через перелом

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    Ігор Пластун - Захисник збірної України вибув з гри через перелом
    Ігор Пластун
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    У Ігоря Пластуна складний перелом носа

    Захисник збірної України та бельгійського «Ґента» Ігор Пластун вибув з гри на невизначений час через травму. У матчі 8-го туру бельгійського чемпіонату проти «Зюйте-Варегем» (2:2) йому ще в першому таймі до крові розбили обличчя.

    Українець не зміг продовжувати подинок. Пізніше з’ясувалося, що в Пластуна складний перелом носа зі зміщенням. За допомогою додаткового обстеження лікарі мали з’ясувати, чи футболісту знадобиться операція.

    Два м’ячі у зазначеному поєдинку в складі «Ґента» забив інший українець – Роман Яремчук.

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    Нагадаємо, раніше тренер збірної України Андрій Шевченко назвав Пластуна в переліку гравців, які мають готуватися до наступних матчів відбору Євро-2020 проти Литви (11 жовтня) та Португалії (14 жовтня).

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