Колишній тренер «Динамо» порадив спиртне для здоров’я



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Юрій Сьомін Спорт-Експрес

Росіянин Юрій Сьомін розповів про ставлення до спиртних напоїв

Колишній російський тренер київського «Динамо» Юрій Сьомін розповів про ставлення до алкоголю та порадив спиртні напої для здоров’я.

«Я п’ю хороший віскі або горілку. Загалом люблю лише хороші напої. Чому не випити по чарці, коли вихідний чи завершено роботу? Інколи особисто купую спиртне в магазині. У Москві є кілька винних магазинів, де мене особисто знають, дають знижки. Телефонують, коли з’являються хороші напої.

Алкоголь за 500 рублів я не купую. Якщо хочеш випити, то потрібно пити щось корисне для здоров’я. А якісні напої коштують великих грошей.

Коньяк я не п’ю, а от добрий віскі обов’язково придбав би. Ще у мене в підвалі стоять дорогі вина – білі новозеландські. Зацікавився ними, коли там працював.

Загалом я не напиваюся. Костянтин Бєсков міг випити. І Лобановський. Дуже пристойно могли. Але ніколи не бачив, щоб вони вранці не встали на тренування. Їх ніколи не бачили п’яними.

Перед матчами ніколи не п’ю. Голова має бути свіжою», - розповів Сьомін Sports.ru.

Юрій Сьомін очолював київське «Динамо» в сезоні-2008/09, а потім повернувся з «Локомотиву» та знову працював з киянами в 2010-2012 роках.