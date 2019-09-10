Колишній захисник «Динамо» боявся за життя на полюванні з Гармашем



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Тарас Михлик давав партнеру по команді незаряджену рушницю

Захисник луцької «Волині» Тарас Михалик зізнався, що в часи виступів за київське «Динамо» боявся за життя на спільному полюванні з запальним Денисом Гармашем. Футболіст зізнався, що часто давав партнеру по команді незаряджену рушницю.

«У Києві я не ходив на вечірні заходи з Мілевським та Алієвим. Я таке не люблю. Більше вивозив Зозулю та Гармаша на риболовлю чи полювання. З Гармашем було страшно. Тому давав йому незаряджену рушницю. Він навіть не знав», - повідомив Михалик в інтерв’ю шоу «Бомбардир».