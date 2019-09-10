Кваліфікація Євро-2020: дубль динамівця Вербіча приніс Словенії перемогу над Ізраїлем



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Беньямін Вербіч видав свій найкращий матч у складі національної збірної rtvslo.si

Ця перемога вивела словенців на друге місце в групі

Вінґер команди київського «Динамо» Беньямін Вербіч приніс збірній Словенії перемогу в матчі шостого туру відбірної кампанії чемпіонату Європи-2020 над командою Ізраїлю.

Вербіч відкрив рахунок у матчі на 43-й хвилині, але невдовзі після перерви Бібрас Натхо після передачі гравця донецького «Шахтаря» Манора Соломона вирівняв становище. Більше того, на 63-й хвилині Еран Загаві вивів ізраїльтян уперед.

Та Словенія швидко, вже через три хвилини зусиллями Романа Безяка відігралася.

Перемогу команді Матьяза Кека на 90-й хвилині приніс все той же Вербіч, котрий вразив ворота гостей після передачі Ясміна Куртіча.

Перемігши 3:2, словенці набрали 11 очок і вийшли на друге місце в групі G. Вище тільки збірна Польщі, котра сьогодні не змогла обіграти вдома команду Австрії – 0:0. Австрійці з десятьма очками йдуть третіми. Ізраїль має вісім пунктів і ділить разом із македонцями четверте-п’яте місця. Латвія, програвши всі шість матчів, таблицю замикає. Сьогодні балтійці програли вдома 0:2 македонцям - відзначилися Ґоран Пандєв і Еніс Бардхі.