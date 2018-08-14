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    Колишній захисник «Динамо» потрапив в символічну збірну туру чемпіонату Бельгії

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    Євген Макаренко - Колишній захисник «Динамо» потрапив в символічну збірну туру чемпіонату Бельгії
    Євген Макаренко

    Його команда здобула перемогу з рахунком 2:1, програючи по ходу матчу

    Український півзахисник бельгійського «Андерлехта» Євген Макаренко був винагороджений за свою гру в матчі третього туру місцевої Ліги Жупілер.

    Портал Voetbalkrant включив екс-гравця київського «Динамо» в символічну збірну туру.

    Зазначимо, що в матчі проти «Шарлеруа» українець провів на полі всі 90 хвилин, а його команда здобула перемогу з рахунком 2:1, програючи по ходу матчу.

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    Колишній клуб Макаренка у вівторок зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти празької «Славії».

    Початок матчу о 19:30 за київським часом.

    Джерело: xsport.ua

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