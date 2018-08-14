Колишній захисник «Динамо» потрапив в символічну збірну туру чемпіонату Бельгії
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Розсилка
Євген Макаренко
Його команда здобула перемогу з рахунком 2:1, програючи по ходу матчу
Український півзахисник бельгійського «Андерлехта» Євген Макаренко був винагороджений за свою гру в матчі третього туру місцевої Ліги Жупілер.
Портал Voetbalkrant включив екс-гравця київського «Динамо» в символічну збірну туру.
Зазначимо, що в матчі проти «Шарлеруа» українець провів на полі всі 90 хвилин, а його команда здобула перемогу з рахунком 2:1, програючи по ходу матчу.
Колишній клуб Макаренка у вівторок зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти празької «Славії».
Початок матчу о 19:30 за київським часом.
Джерело: xsport.ua