Колишній захисник «Динамо» захопився сільським господарством
Домагой Віда на фермі
24sata.hr
Хорват Домагой Віда відкрив ферму з вирощування свиней
Колишній хорватський захисник київського «Динамо» Домагой Віда захопився сільськогосподарським бізнесом. Разом з друзями він відкрив на батьківщині ферму з вирощування чорних свиней.
За повідомленням 24sata, це вже не перший досвід Віди в сільському господарстві. Раніше футболіст став співвласником компанії, яка переробляє та консервує фрукти та овочі.
Домагой Віда виступав за «Динамо» з 2013 по 2017 рік. Наразі 30-річний хорват грає в чемпіонаті Туреччини за «Бешикташ».