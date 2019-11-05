Колишній захисник «Динамо» захопився сільським господарством



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Домагой Віда на фермі 24sata.hr

Хорват Домагой Віда відкрив ферму з вирощування свиней

Колишній хорватський захисник київського «Динамо» Домагой Віда захопився сільськогосподарським бізнесом. Разом з друзями він відкрив на батьківщині ферму з вирощування чорних свиней.

За повідомленням 24sata, це вже не перший досвід Віди в сільському господарстві. Раніше футболіст став співвласником компанії, яка переробляє та консервує фрукти та овочі.

Домагой Віда виступав за «Динамо» з 2013 по 2017 рік. Наразі 30-річний хорват грає в чемпіонаті Туреччини за «Бешикташ».

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