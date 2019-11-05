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    Колишній захисник «Динамо» захопився сільським господарством

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    Домагой Віда на фермі - Колишній захисник «Динамо» захопився сільським господарством
    Домагой Віда на фермі
    24sata.hr

    Хорват Домагой Віда відкрив ферму з вирощування свиней

    Колишній хорватський захисник київського «Динамо» Домагой Віда захопився сільськогосподарським бізнесом. Разом з друзями він відкрив на батьківщині ферму з вирощування чорних свиней.

    За повідомленням 24sata, це вже не перший досвід Віди в сільському господарстві. Раніше футболіст став співвласником компанії, яка переробляє та консервує фрукти та овочі.

    Домагой Віда виступав за «Динамо» з 2013 по 2017 рік. Наразі 30-річний хорват грає в чемпіонаті Туреччини за «Бешикташ».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Домаґой Віда
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