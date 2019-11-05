В Англії готують суттєві зміни в використання системи відеоповторів у футболі



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Використання системи VAR під час матчу The Telegraph

Тренери команд можуть отримати можливість використовувати відеоповтори

В англійській футбольній Прем’єр-лізі готують суттєві зміни в використання системи відеоповторів (VAR) під час матчів.

Наразі розглядається варіант з наданням можливості тренерам команд замовляти по три повтори за матч, інформує The Telegraph. Однак у самій лізі ідею не підтримують, вважаючи, що це допоможе командам затягувати час гри.

Також надійшли пропозиції тимчасово призупинити використання VAR до її вдосконалення.

Ще однією зміною може стати можливість суддям частіше підходити до екранів відеоповтору під час поєдинків.