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    В Англії готують суттєві зміни в використання системи відеоповторів у футболі

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    Використання системи VAR під час матчу&nbsp; - В Англії готують суттєві зміни в використання системи відеоповторів у футболі
    Використання системи VAR під час матчу 
    The Telegraph

    Тренери команд можуть отримати можливість використовувати відеоповтори

    В англійській футбольній Прем’єр-лізі готують суттєві зміни в використання системи відеоповторів (VAR) під час матчів.

    Наразі розглядається варіант з наданням можливості тренерам команд замовляти по три повтори за матч, інформує The Telegraph. Однак у самій лізі ідею не підтримують, вважаючи, що це допоможе командам затягувати час гри.

    Також надійшли пропозиції тимчасово призупинити використання VAR до її вдосконалення.

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    Ще однією зміною може стати можливість суддям частіше підходити до екранів відеоповтору під час поєдинків.

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