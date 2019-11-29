Колишнього поліцейського визнали невинуватим у загибелі 96 вболівальників «Ліверпуля»



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Трагедія на «Хіллсбро» The Telegraph

Суд виніс ухвалу по справі щодо трагедії на стадіоні «Хіллсбро»

Британський суд виніс ухвалу по справі колишнього поліцейського Девида Даккенфілда, якого обвинувачували в ненавмисному вбивстві з необережності 96-ти вболівальників «Ліверпуля» у матчі півфіналу Кубка Англії проти «Ноттингем Форест» 1989 року.

Суд понад шість тижнів заслуховував докази по справі, інформує CNN. У підсумку Даккенфілду, який на час трагедії був начальником поліції Південного Йоркширу та відповідав за безпеку на матчі, винесли виправдувальний вирок.

Це вже друга судова справа проти Даккенфілда. Попереднього разу присяжні не змогли ухвалити вирок.

Трагедія на стадіоні «Хіллсбро» сталася 15 квітня 1989 року. Тоді в тисняві під час матчу загинуло 96 вболівальників, ще 766 отримали пошкодження.