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    Михайличенко назвав причину поразки «Динамо» від «Мальме»

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    Олексій Михайличенко - Михайличенко назвав причину поразки «Динамо» від «Мальме»
    Олексій Михайличенко
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    На думку тренера, команду підвело надмірне бажання перемогти

    Головний тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко прокоментував поразку на виїзді проти «Мальме» в п’ятому турі групового етапу Ліги Європи.

    Тренер вважає, що команді завадило надмірне бажання перемоги.

    «Самі винуваті за підсумковий рахунок. Неможна починати тайми з пропущених м’ячів. У першій половині було багато конструктиву. У другому гра не вдалася. Нам було дуже важко. Видно, що прагнули грати на перемогу вдесятьох. Та надмірне бажання перемоги підвело нас», - зазначив Михайличенко.

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    «Динамо» поступилося «Мальме» з рахунком 3:4. Кияни двічі зрівнювали рахунок і виходили вперед, але пропустили на шостій компенсованій хвилині другого тайму.

    Доля виходу з групи має вирішитися в останньому матчі 12 грудня в Києві проти «Лугано».
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Олексій Михайличенко
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