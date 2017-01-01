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    Колишнього президента Федерації футболу Перу виправдали у справі про корупцію у ФІФА

    Мануеля Бургу виправдав федеральний суд у Нью-Йорку
    Екс-президент федерації футболу Перу Мануель Бурга був виправданий у справі про корупцію у ФІФА. Про це повідомляє Reuters після засідання федерального суду у Нью-Йорку, яке відбулося у вівторок, 26 грудня. Нагадаємо, що скандал розгорівся у травні 2015 року, коли за звинуваченням в отриманні хабарів були затримані 14 чиновників організації. У
    • Сьогодні, 10:31
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    Мануель Бурга (у центрі). Фото ЕРА
    Мануель Бурга (у центрі). Фото ЕРА

    Мануеля Бургу виправдав федеральний суд у Нью-Йорку

    Екс-президент федерації футболу Перу Мануель Бурга був виправданий у справі про корупцію у ФІФА.

    Про це повідомляє Reuters після засідання федерального суду у Нью-Йорку, яке відбулося у вівторок, 26 грудня.

    Нагадаємо, що скандал розгорівся у травні 2015 року, коли за звинуваченням в отриманні хабарів були затримані 14 чиновників організації.

    У тому числі колишній директор з розвитку ФІФА, колишній президент Федерації футболу Нікарагуа Хуліо Роча, віце-президент ФІФА Еухеніо Фігередо, член виконкому Едуардо Марин, президент Федерації футболу Венесуели Рафаель Ескевель.

    Раніше суд визнав винними колишнього віце-президента ФІФА Хуана Анхеля Напоута з Парагваю й екс-президента Бразильської конфедерації футболу Хосе Марію Марина.

    Всього у справі про корупцію у ФІФА проходять 42 людини.

    Нагадаємо, у ФІФА немає нових спонсорів на російський Чемпіонат світу.

    Також була інформація, що ФІФА може відсторонити Іспанію від Чемпіонату світу-2018.

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