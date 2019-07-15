Колишнього власника російського клубу підозрюють у вбивстві
Олег Шишканов
Чемпионат
Колишнього власника «Сатурна» Олега Шишканова затримали
У Росії затримали колишнього власника футбольного клубу «Сатурн» Олега Шигканова.
Його підозрюють в викраденні та вбивстві 2012 року депутата Раменського району Московської області Татьяни Сідоровой, інформує російський слідчий комітет.
Футбольний клуб «Сатурн» Шишканов придбав 1997 року, коли команда виступала в Першій лізі. Наступного сезону «Сатурн» виборов право виступати в Прем’єр-лізі, де перебував до 2011 року.
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