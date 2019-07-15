Колишнього власника російського клубу підозрюють у вбивстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Шишканов Чемпионат

Колишнього власника «Сатурна» Олега Шишканова затримали

У Росії затримали колишнього власника футбольного клубу «Сатурн» Олега Шигканова.

Його підозрюють в викраденні та вбивстві 2012 року депутата Раменського району Московської області Татьяни Сідоровой, інформує російський слідчий комітет.

Футбольний клуб «Сатурн» Шишканов придбав 1997 року, коли команда виступала в Першій лізі. Наступного сезону «Сатурн» виборов право виступати в Прем’єр-лізі, де перебував до 2011 року.