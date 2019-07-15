Знаменитий Касільяс отримає спеціальну посаду в «Порту»



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Ікер Касільяс 90Min

Іспанський воротар працюватиме менеджером португальського клубу

Знаменитий іспанський воротар Ікер Касільяс отримає спеціальну посаду в керівництві португальського «Порту» на час відновлення після інфаркту, інформує прес-служба клубу.

38-річний футболіст буде зв’язковою ланкою між гравцями, тренерами та керівництвом «Порту».

Серцевий напад стався у голкіпера під час тренування наприкінці минулого сезону.

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За «Порту» колишній голкіпер «Реалу» виступає з 2015 року. У складі мадридців він п’ять разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі – Кубок, тричі перемагав у Лізі чемпіонів, двічі в Суперкубку УЄФА, по одному разу в Міжконтинентальному кубку та на клубному чемпіонаті світу. Наразі іспанець поки не планує завершати кар’єру.