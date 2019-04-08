Колишня дев'ята ракетка свту Альмагро цього тижня завершить професійну кар'єру



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Ніколас Альмагро

Свій останній матч Альмагро провів у вересні 2018 року

Іспанський тенісист, екс-дев'ята ракетка світу Ніколас Альмагро готується завершити професійну кар'єру в 33 роки, повідомляє sport365.fr. Свої останні ігри на професійному рівні він планує провести на челленджері в Мурсії, який стартує сьогодні, 8 квітня.

Нагадаємо, тенісист в останні роки страждав від численних травм. З останніх 10 матчів він виграв лише один. У минулому році Ніколас провів всього чотири гри.

Нагадаємо, Альмагро є переможцем 13 турнірів АТР. Свій останній матч він провів у вересні 2018 року, поступившись у першому раунді челленджера в Щецині (Польща).

На Відкритому чемпіонаті Франції у 2017 році Альмагро розплакався після того, як зрозумів, що не може продовжити матч з Хуаном-Мартіном дель Потро через травму коліна. З тих пір тенісист провів лише 11 матчів, в яких здобув 2 перемоги.

Джерело: Чемпионат.com