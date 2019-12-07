«Колос» в більшості розгромив «Дніпро-1» (відео)
Команда з Ковалівки здобула шосту перемогу в чемпіонаті України
«Колос» (Ковалівка) – «Дніпро-1» - 4:0
Голи: 1:0 – Вільг’яльмссон (14, з пенальті). 2:0 - Вільг’яльмссон (53). 3:0 – Ільїн (57). 4:0 – Смирний (78)
«Колос»: Волинець, Сахневич, Максименко, Парамонов, Мігунов, Мілько, Оріховський, Ільїн, Смирний (Нехтій, 85), Вільг’яльмссон (Морозко, 79), Лисенко (Бондаренко, 83). Тренер – Руслан Костишин.
«Дніпро-1»: Юрчук, Лопирьонок, Гуйє, Логінов, Шаповал, Кравченко (Чичиков, 64), Вакулко, Коркішко, Когут, Булеца (Назаренко, 69), Куліш (Супряга, 63). Тренер – Дмитро Михайленко.
Попередження: Волинець (49), Мілько (60), Смирний (66) – Коркішко (18, 40), Шаповал (74)
Вилучення: Коркішко (40)
Судді: Козиряцький – Шланчак, Думенко, Іванов
7 грудня. Київ. Стадіон «Оболонь Арена»
Номінальні господарі вдало почали поєдинок, відкривши рахунок уже на 14-й хвилині. Перший легіонер команди Вільг’яльмссон чітко пробив з пенальті.
Гості намагалися до перерви відігратися, одна пробити Волинця не змогли.
Наприкінець першого тайму завдання господарям полегшало. Коркішко заробив друге попередження та дочасно залишив поле.
«Колос» максимально ефективно скористався чисельною перевагою.
Спочатку Вільг’яльмссон забив другий м’яч. А за кілька хвилин Ільїн довів рахунок до розгромного.
Остаточну крапку в поєдинку поставив четвертий гол Смирного.