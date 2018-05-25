Команда друзів Андрія Шевченка розділила перемогу у Турнірі чемпіонів у Києві

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Фото взяте з kiev.klichko.org

Фінальна гра з легендами «Реала» завершилася внічию

У Києві завершився Турнір чемпіонів з міні-футболу, який відбувся на полі містечка «Фестивалю чемпіонів» на Хрещатику.

Як інформує прес-служба мера столиці Віталія Кличка, УЄФА традиційно проводить це змагання у межах фіналів Ліги чемпіонів, які цьогоріч приймає столиця України.

Вперше в історії участь у турнірі брали не дві команди, як зазвичай, а чотири: легенди мадридського «Реала», легенди «Ліверпуля», збірна зірок Ліги чемпіонів і команда друзів Андрія Шевченка.

Віталій Кличко виступав тренером команди Андрія Шевченка. А його брат Володимир – стояв на воротах.

«Тут – як у боксі, головне – не пропустити. - сказав Володимир. - Дуже приємно, що у Києві відбуваються такі великі події, як фінал Ліги чемпіонів, Євробачення. Від цього перш за все виграє місто».

Команда друзів Андрія Шевченко пробилася у фінал, обігравши збірну зірок Ліги чемпіонів. Глядачі містечка «Фестивалю чемпіонів» побачили у Роберто Карлоса, Луїша Фігу, Клода Макелеле, Девіда Джеймса, Стіва Макманамана, Луіса Гарсію, Ію Андрущак, Євгена Левченка, Сергія Реброва та багато інших.

«Кожне прізвище – це ціла історія. Історія про те, як люди, завдяки наполегливій праці досягли успіху. Зірками не народжуються – це наполеглива, важка щоденна робота. - заявив Кличко-старший. - Своїм прикладом вони заохочують мільйони людей займатися спортом. Я впевнений, десь тут на гру своїх кумирів дивитимуться майбутні зірки українського футболу».

Перемогу у турнірі поділили команда друзів Шевченка та легенди «Реала», які у фіналі зіграли внічию.