Команда Формули-1 Sauber залишилася без технічного директора

Йорг Цандер пішов зі своєї посади

Технічний директор Sauber Йорг Цандер залишив команду Формули-1 у терміновому порядку. Це сталося лише за тиждень після того, як швейцарська команда найняла нового голову відділу аеродинаміки в межах процесу внутрішньої реструктуризації з метою піднятись вище по стартовій решітці Ф1. Прес-служба Sauber підтвердила, що Цандер негайно припиняє



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Йорг Цандер пішов зі своєї посади

Технічний директор Sauber Йорг Цандер залишив команду Формули-1 у терміновому порядку.

Це сталося лише за тиждень після того, як швейцарська команда найняла нового голову відділу аеродинаміки в межах процесу внутрішньої реструктуризації з метою піднятись вище по стартовій решітці Ф1.

Прес-служба Sauber підтвердила, що Цандер негайно припиняє працювати.

Керівник команди Фредерік Вассьор очолить роботу над оновленнями машини Sauber у 2018 року та початок розробки машини 2019 року – поки не буде оголошено про нову структуру.

Цандер повернувся до Sauber перед початком 2017 року після того, як працював технічним директором Audi, оскільки німецький виробник залишив категорію LMP1 Світового чемпіонату на витривалість наприкінці 2016-го.

Він вже працював у Sauber у ролі головного конструктора у 2006-2007 роках, коли команда належала BMW.

Цандеру зовсім недавно було доручено максимально використати новий персонал Sauber, що включало призначення колишнього працівника Toyota, Ferrari й Audi Яна Моншо на посаду голови відділу аеродинаміки минулого місяця.

Із десятьма очками Sauber займає наразі дев’яте місце у Кубку конструкторів, на шість очок попереду Williams і на шість очок позаду шостої позиції, яку посідає Force India.

Джерело: ua.motorsport.com