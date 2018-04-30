Формула-1. Гран Прі Азербайджану. Несподівана перемога Хемілтона та нефарт Боттаса

За три кола до фінішу Льюїс йшов тільки третім, але негаразди у суперників дозволили йому виграти гонку

Гонка в Баку з'явилася недавно та була непередбачуваною навіть у роки домінування Mercedes. У 2016-му на подіумі побував Серхіо Перес, у 2017-му – Ленс Стролл, та й перемагали аж ніяк не фаворити. У 2018-му три топ-команди приїхали у Баку, майже не поступаючись один одному. З першого ряду стартового поля гонку починали Феттель і Хемілтон, з



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За три кола до фінішу Льюїс йшов тільки третім, але негаразди у суперників дозволили йому виграти гонку

Гонка в Баку з'явилася недавно та була непередбачуваною навіть у роки домінування Mercedes. У 2016-му на подіумі побував Серхіо Перес, у 2017-му – Ленс Стролл, та й перемагали аж ніяк не фаворити. У 2018-му три топ-команди приїхали у Баку, майже не поступаючись один одному.

З першого ряду стартового поля гонку починали Феттель і Хемілтон, з другого – Боттас і Ріккардо, з третього – Ферстаппен і Райкконен. Вперше у сезоні обидва гонщики Williams пробилися до другої частини кваліфікації.

На старті Феттель зберіг лідерство, а от Окон вибув з боротьби після контакту з Райкконеном. У другому повороті Сироткін на гальмуванні врізався в Переса – без серйозних наслідків, але стюарди його покарали, а потім він опинився затиснутий між машинами Хюлькенберга й Алонсо. Сергій зійшов з дистанції через несправність підвіски. Водночас, контакт Еріксона та Магнуссена привів до 10-секундного штрафу Маркусу. Фернандо з пробитими правими колесами повернувся у бокси і змінив гуму. Виїхав автомобіль безпеки.

На 5-му колі оголосили рестарт. Перес випередив суперника до лінії автомобіля безпеки, отримавши п'ятисекундний штраф. Феттель зберіг лідерство. Ферстаппен і Сайнс випередили Ріккардо.

Феттель швидко відривався від Хемілтона, збільшивши перевагу до сьомого колі до трьох секунд. А от на обох машинах Red Bull Racing виникли проблеми з зарядом батареї ERS – і вони втратили у швидкості.

Перша десятка на 10-му колі мала наступний вигляд: Феттель - Хемілтон - Боттас - Сайнс - Хюлькенберг - Ферстаппен - Ріккардо - Стролл - Леклер - Райкконен.

На 11-му колі Хюлькенберг вибув з боротьби після контакту з бар'єром і пошкодження заднього лівого колеса.

Випередження у гонці були, але вни не стосувалися лідерів. Поки на 38-му колі Ріккардо не змінив гуму, отримавши UltraSoft на останній відрізок. А на наступному Ферстаппену теж поставили UltraSoft – і він виїхав попереду Ріккардо.

На 40-му колі Ріккардо атакував Ферстаппена, машини зіткнулися на прямій – і обидва гонщики вибули з боротьби. Виїхав автомобіль безпеки, тому пілоти швидко змінили гуму, переключившись на UltraSoft.

Щоб прибрати уламки, автомобіль безпеки кілька кіл проводив пелотон через піт-лейн. На 43-му колі Грожан примудрився під автомобілем безпеки врізався у стіну. Роман прогрівав шини – і розбив машину. Дирекція гонки випустила медичну машину, хоча гонщик не постраждав.

Доля гонки вирішувалася на останніх колах у короткому спринті на свіжій гумі. На 47-му колі оголосили рестарт. Боттас, який завдяки аварії Red Bull вирвався на першу сходинку, зберіг лідерство. Хемілтон атакував Феттеля, Себастьян запізнився з гальмуванням і втратив дві позиції, пропустивши Хемілтона та Райкконена. Згодом і Перес випередив Феттеля – у Себастьяна виникла сильна вібрація на пошкодженій гумі.

На 49-му колі у у Боттаса, який лідирував у гонці, вибухнуло заднє праве колесо після наїзду на уламки. Таким чином, на перше місце вийшов Хемілтон.

Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Азербайджану, здобувши першу перемогу у сезоні та 63-тю у кар'єрі, очоливши таблицю особистого заліку. Кімі Райкконен фінішував другим, Серхіо Перес піднявся на третю сходинку подіуму. Усі гонщики першої трійки домоглися найкращого результату в сезоні. У Кубку конструкторів лідерство повернулося до Ferrari.

Шарль Леклер фінішував шостим – це найкраще досягнення Sauber з Гран Прі Росії 2015 року. Ленс Стролл приніс Williams перші очки у сезоні. Перше очко у своїй кар'єрі заробив Брендон Гартлі.

За два тижні боротьба продовжиться у Барселоні.

Результати Гран Прі Азербайджану:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 1:43.44.291

2. Кімі Райкконен (Ferrari) - +2.460

3. Серхіо Перес (Force India) - +4.024

4. Себастьян Феттель (Ferrari) - +5.329

5. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +7.515

6. Шарль Леклер (Sauber) - +9.158

7. Фернандо Алонсо (McLaren) - +10.931

8. Ленс Стролл (Williams) - +12.546

9. Стоффель Вандорн (McLaren) - +14.152

10. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +18.030

11. Маркус Ерікссон (Sauber) - +18.512

12. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +24.720

13. Кевін Магнуссен (Haas) - +30.663

Зійшли:

Валттері Боттас (Mercedes AMG) – DNF (49-те коло)

Ромен Грожан (Haas) – DNF (42-ге коло)

Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – DNF (40-ве коло)

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – DNF (40-ве коло)

Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - DNF (11-те коло)

Сергій Сироткін (Williams) – DNF (1-ше коло)

Естебан Окон (Force India) – DNF (1-ше коло)

Особистий залік пілотів:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 70

2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 66

3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 48

4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 40

5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 37

6. Фернандо Алонсо (McLaren) – 28

7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 22

8. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 18

9. Серхіо Перес (Force India) – 15

10. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 13

11. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 12

12. Кевін Магнуссен (Haas) – 11

13. Шарль Леклер (Sauber) – 8

14. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8

15. Ленс Стролл (Williams) – 4

16. Маркус Ерікссон (Sauber) – 2

17. Естебан Окон (Force India) – 1

18. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 1

Кубок конструкторів:

1. Scuderia Ferrari – 114

2. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 110

3. Aston Martin Red Bull Racing – 55

4. McLaren F1 Team – 36

5. Renault Sport Formula 1 Team – 35

6. Sahara Force India F1 Team – 16

7. Red Bull Toro Rosso Honda – 13

8. Haas F1 Team – 11

9. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 10

10. Williams Martini Racing – 4

За матеріалами f1news.ru