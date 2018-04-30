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    Формула-1. Гран Прі Азербайджану. Несподівана перемога Хемілтона та нефарт Боттаса

    За три кола до фінішу Льюїс йшов тільки третім, але негаразди у суперників дозволили йому виграти гонку
    Гонка в Баку з'явилася недавно та була непередбачуваною навіть у роки домінування Mercedes. У 2016-му на подіумі побував Серхіо Перес, у 2017-му – Ленс Стролл, та й перемагали аж ніяк не фаворити. У 2018-му три топ-команди приїхали у Баку, майже не поступаючись один одному. З першого ряду стартового поля гонку починали Феттель і Хемілтон, з
    • Сьогодні, 10:20
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    За три кола до фінішу Льюїс йшов тільки третім, але негаразди у суперників дозволили йому виграти гонку

    Гонка в Баку з'явилася недавно та була непередбачуваною навіть у роки домінування Mercedes. У 2016-му на подіумі побував Серхіо Перес, у 2017-му – Ленс Стролл, та й перемагали аж ніяк не фаворити. У 2018-му три топ-команди приїхали у Баку, майже не поступаючись один одному.

    З першого ряду стартового поля гонку починали Феттель і Хемілтон, з другого – Боттас і Ріккардо, з третього – Ферстаппен і Райкконен. Вперше у сезоні обидва гонщики Williams пробилися до другої частини кваліфікації.

    На старті Феттель зберіг лідерство, а от Окон вибув з боротьби після контакту з Райкконеном. У другому повороті Сироткін на гальмуванні врізався в Переса – без серйозних наслідків, але стюарди його покарали, а потім він опинився затиснутий між машинами Хюлькенберга й Алонсо. Сергій зійшов з дистанції через несправність підвіски. Водночас, контакт Еріксона та Магнуссена привів до 10-секундного штрафу Маркусу. Фернандо з пробитими правими колесами повернувся у бокси і змінив гуму. Виїхав автомобіль безпеки.

    На 5-му колі оголосили рестарт. Перес випередив суперника до лінії автомобіля безпеки, отримавши п'ятисекундний штраф. Феттель зберіг лідерство. Ферстаппен і Сайнс випередили Ріккардо.

    Феттель швидко відривався від Хемілтона, збільшивши перевагу до сьомого колі до трьох секунд. А от на обох машинах Red Bull Racing виникли проблеми з зарядом батареї ERS – і вони втратили у швидкості.

    Перша десятка на 10-му колі мала наступний вигляд: Феттель - Хемілтон - Боттас - Сайнс - Хюлькенберг - Ферстаппен - Ріккардо - Стролл - Леклер - Райкконен.

    На 11-му колі Хюлькенберг вибув з боротьби після контакту з бар'єром і пошкодження заднього лівого колеса.

    Випередження у гонці були, але вни не стосувалися лідерів. Поки на 38-му колі Ріккардо не змінив гуму, отримавши UltraSoft на останній відрізок. А на наступному Ферстаппену теж поставили UltraSoft – і він виїхав попереду Ріккардо.

    На 40-му колі Ріккардо атакував Ферстаппена, машини зіткнулися на прямій – і обидва гонщики вибули з боротьби. Виїхав автомобіль безпеки, тому пілоти швидко змінили гуму, переключившись на UltraSoft.

    Щоб прибрати уламки, автомобіль безпеки кілька кіл проводив пелотон через піт-лейн. На 43-му колі Грожан примудрився під автомобілем безпеки врізався у стіну. Роман прогрівав шини – і розбив машину. Дирекція гонки випустила медичну машину, хоча гонщик не постраждав.

    Доля гонки вирішувалася на останніх колах у короткому спринті на свіжій гумі. На 47-му колі оголосили рестарт. Боттас, який завдяки аварії Red Bull вирвався на першу сходинку, зберіг лідерство. Хемілтон атакував Феттеля, Себастьян запізнився з гальмуванням і втратив дві позиції, пропустивши Хемілтона та Райкконена. Згодом і Перес випередив Феттеля – у Себастьяна виникла сильна вібрація на пошкодженій гумі.

    На 49-му колі у у Боттаса, який лідирував у гонці, вибухнуло заднє праве колесо після наїзду на уламки. Таким чином, на перше місце вийшов Хемілтон.

    Льюїс Хемілтон виграв Гран Прі Азербайджану, здобувши першу перемогу у сезоні та 63-тю у кар'єрі, очоливши таблицю особистого заліку. Кімі Райкконен фінішував другим, Серхіо Перес піднявся на третю сходинку подіуму. Усі гонщики першої трійки домоглися найкращого результату в сезоні. У Кубку конструкторів лідерство повернулося до Ferrari.

    Шарль Леклер фінішував шостим – це найкраще досягнення Sauber з Гран Прі Росії 2015 року. Ленс Стролл приніс Williams перші очки у сезоні. Перше очко у своїй кар'єрі заробив Брендон Гартлі.

    За два тижні боротьба продовжиться у Барселоні.

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    Результати Гран Прі Азербайджану:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 1:43.44.291
    2. Кімі Райкконен (Ferrari) - +2.460
    3. Серхіо Перес (Force India) - +4.024
    4. Себастьян Феттель (Ferrari) - +5.329
    5. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - +7.515
    6. Шарль Леклер (Sauber) - +9.158
    7. Фернандо Алонсо (McLaren) - +10.931
    8. Ленс Стролл (Williams) - +12.546
    9. Стоффель Вандорн (McLaren) - +14.152
    10. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - +18.030
    11. Маркус Ерікссон (Sauber) - +18.512
    12. П’єр Гаслі (Toro Rosso) - +24.720
    13. Кевін Магнуссен (Haas) - +30.663

    Зійшли:

    Валттері Боттас (Mercedes AMG) – DNF (49-те коло)
    Ромен Грожан (Haas) – DNF (42-ге коло)
    Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – DNF (40-ве коло)
    Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – DNF (40-ве коло)
    Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - DNF (11-те коло)
    Сергій Сироткін (Williams) – DNF (1-ше коло)
    Естебан Окон (Force India) – DNF (1-ше коло)

    Особистий залік пілотів:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) – 70
    2. Себастьян Феттель (Ferrari) – 66
    3. Кімі Райкконен (Ferrari) – 48
    4. Валттері Боттас (Mercedes AMG) – 40
    5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) – 37
    6. Фернандо Алонсо (McLaren) – 28
    7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) – 22
    8. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 18
    9. Серхіо Перес (Force India) – 15
    10. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) – 13
    11. П’єр Гаслі (Toro Rosso) – 12
    12. Кевін Магнуссен (Haas) – 11
    13. Шарль Леклер (Sauber) – 8
    14. Стоффель Вандорн (McLaren) – 8
    15. Ленс Стролл (Williams) – 4
    16. Маркус Ерікссон (Sauber) – 2
    17. Естебан Окон (Force India) – 1
    18. Брендон Гартлі (Toro Rosso) – 1

    Кубок конструкторів:

    1. Scuderia Ferrari – 114
    2. Mercedes AMG Petronas Motorsport – 110
    3. Aston Martin Red Bull Racing – 55
    4. McLaren F1 Team – 36
    5. Renault Sport Formula 1 Team – 35
    6. Sahara Force India F1 Team – 16
    7. Red Bull Toro Rosso Honda – 13
    8. Haas F1 Team – 11
    9. Alfa Romeo Sauber F1 Team – 10
    10. Williams Martini Racing – 4

    За матеріалами f1news.ru

    штраф Азербайджан Автоспорт Формула-1
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