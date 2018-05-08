Команда Кучера та Кравця поступилася гранду у матчі чемпіонату Туреччини

«Бешикташ» виявився сильнішим за «Кайсеріспор»

У заключному поєдинку 32-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця гостював у Стамбулі. Зустріч закінчилася перемогою титулованих господарів поля з «Бешикташу» з рахунком 2:0. Український захисник з’явився на полі з перших хвилин і відіграв повну зустріч. Кравець вийшов із лави для



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Артем Кравець. Фото ФК «Кайсеріспор»

«Бешикташ» виявився сильнішим за «Кайсеріспор»

У заключному поєдинку 32-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця гостював у Стамбулі.

Зустріч закінчилася перемогою титулованих господарів поля з «Бешикташу» з рахунком 2:0.

Український захисник з’явився на полі з перших хвилин і відіграв повну зустріч.

Кравець вийшов із лави для запасних на 67-й хвилині, але допомогти партнерам уникнути поразки не зміг.

Маючи в активі 44 очки, «Кайсеріспор» посідає восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

У цьому сезоні Олександр Кучер провів у складі «Кайсеріспору» 25 матчів і зробив одну результативну передачу.

Артем Кравець після свого січневого переходу з київського «Динамо» вже зіграв за команду з Кайсері 12 поєдинків, у яких забив три м’ячі.

Зауважимо, що «Кайсеріспор» ще раніше втратив шанси пробитися у єврокубки наступного сезону.