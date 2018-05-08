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    Команда Кучера та Кравця поступилася гранду у матчі чемпіонату Туреччини

    «Бешикташ» виявився сильнішим за «Кайсеріспор»
    У заключному поєдинку 32-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця гостював у Стамбулі. Зустріч закінчилася перемогою титулованих господарів поля з «Бешикташу» з рахунком 2:0. Український захисник з’явився на полі з перших хвилин і відіграв повну зустріч. Кравець вийшов із лави для
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    Артем Кравець. Фото ФК &laquo;Кайсеріспор&raquo;
    Артем Кравець. Фото ФК «Кайсеріспор»

    «Бешикташ» виявився сильнішим за «Кайсеріспор»

    У заключному поєдинку 32-го туру турецької Суперліги «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця гостював у Стамбулі.

    Зустріч закінчилася перемогою титулованих господарів поля з «Бешикташу» з рахунком 2:0.

    Український захисник з’явився на полі з перших хвилин і відіграв повну зустріч.

    Кравець вийшов із лави для запасних на 67-й хвилині, але допомогти партнерам уникнути поразки не зміг.

    Маючи в активі 44 очки, «Кайсеріспор» посідає восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

    У цьому сезоні Олександр Кучер провів у складі «Кайсеріспору» 25 матчів і зробив одну результативну передачу.

    Артем Кравець після свого січневого переходу з київського «Динамо» вже зіграв за команду з Кайсері 12 поєдинків, у яких забив три м’ячі.

    Зауважимо, що «Кайсеріспор» ще раніше втратив шанси пробитися у єврокубки наступного сезону.

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