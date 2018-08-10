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    Команда Яремчука та Пластуна перемагає у матчі Ліги Європи, а Маліновський знову забиває

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    Радість Руслана Маліновського. Фото ФК &laquo;Генк&raquo; - Команда Яремчука та Пластуна перемагає у матчі Ліги Європи, а Маліновський знову забиває
    Радість Руслана Маліновського. Фото ФК «Генк»

    Бельгійські «Генк» і «Гент» зробили вагомі заявки на прохід далі

    Здобувши впевнену перемогу над польським «Лехом», «Генк» Руслана Маліновського зробив вагому заявку на продовження боротьби у кваліфікації Ліги Європи.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Команда півзахисника збірної України, який з’явився на полі зі стартових хвилин, у третьому відбірному раунді приймала польський «Лех», у складі якого повний матч провів ще один українець, Володимир Костевич.

    За хвилину до перерви саме Руслан Маліновський відкрив рахунок, потужним ударом завершивши комбінацію партнерів. Це вже четвертий гол футболіста у чотирьох офіційних поєдинках «Генка».

    У другому таймі господарі подвоїли результат і впевнено довели зустріч до перемоги – 2:0.

    Водночас, «Гент» Романа Яремчука мінімально обіграв на виїзді польську «Ягеллонію».

    Нападник збірної України з’явився на полі на 67-й хвилині, коли рахунок у поєдинку був ще нічийним.

    На 85-й хвилині гості зусиллями Хонатана Девіда забили переможний м’яч. Мінімальна перемога команди українця перед матчем-відповіддю залишає їй непогані шанси пройти далі.

    Ще один українець у складі «Генту», захисник Ігор Пластун, провів повний поєдинок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ українці Ліга Європи Руслан Маліновський
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