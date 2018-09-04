Команду Mercedes запідозрили у порушенні регламенту Формули-1 через «фальшиві» піт-стопи



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Проте стайню не покарали, і це вже не вперше

Відповідно до статті 28.12 Спортивного регламенту FIA, персоналу команд фактично заборонено знаходитись на місцях проведення піт-стопу під час гонки. Дозволяється лише вихід безпосередньо перед обслуговуванням боліда.

Правило було введене після Гран Прі Німеччини 2013 року на Нюрбургринзі, коли телевізійний оператор постраждав від відірваного колеса боліда Red Bull Марка Веббера.

Проте в очах багатьох шанувальників команда Mercedes провела сумнівні тактичні ігри на Гран Прі Італії у Монці. Особливо вирізнялися вибіги бригади механіків Льюїса Хемілтона, що раніше мали назву «фальшивих піт-стопів» і широко застосовувались у Ф1.

Команда Mercedes не раз розташовувала механіків для зміни шин. Але коли Райкконен звернув на піт-лейн, Хемілтон в останній момент вирішив залишитися на трасі.

Проте до таких порушень правил FIA поки відносилась стерпно, бо причиною виникнення Статті 28.12 було не запобігання тактичних ігор, а забезпечення безпеки.

У будь-якому випадку, гоночний директор FIA Чарлі Вайтінг не побачив жодних підстав карати Mercedes.

Це вже не вперше, коли команду Mercedes звинувачують у фальшивих піт-стопах. Цього року на Гран Прі Бахрейну бригада механіків Боттаса теж вибігала, коли той боровся з Себастьяном Феттелем. І тоді FIA теж зберігала нейтральність.

Джерело: ua.Motorsport.com