Формула-1. Льюїс Хемілтон випередив обидві Ferrari та виграв Гран Прі Італії

Британець продовжує відриватися від конкурентів у загальному заліку

Перемога Кімі Райкконена у кваліфікації Гран Прі Італії-2018 обіцяла захопливу гонку. Тим більше, що позаду фіна розташувалися головні претенденти на титул у нинішньому сезоні – Себастьян Феттель і Льюїс Хемілтон. При цьому німець мав перевагу, адже напередодні показав кращий час, аніж британець.

Феттель, після того, як погасли вогні, відразу ж почав пресингувати Райкконена. Себу дуже хотілося випередити партнера по команді, і щоб той стримав позаду себе Хемілтона. Однак Кімі відстояв свою першу позицію. А Феттель помилився в одному з поворотів, пропустивши вперед Льюїса. Крім того, німця ще й розвернуло. А це означало, що він опустився на останнє, 19-те місце. Брендон Гартлі на той момент вибув ще на стартовій прямій, тому боротьбу продовжували саме 19 пілотів.

І поки Феттель героїчно відвойовував одне місце за іншим, Райкконен тривав на відстані Хемілтона. Mercedes на Монці не була кращою та швидшою за Ferrari, що давало Себастьяну шанс наблизитися до свого принципового конкурента, щоб не відстати ще на десяток балів за підсумками Гран Прі Італії.

Доля переможця етапу могла визначитися на піт-лейн. Райкконен першим заїхав за новою гумою, після чого почав їхати у солідному темпі. Команда ж Хемілтона тримала свого підопічного на трасі. При цьому всі бачили, що Кімі збільшує відрив від британця. І коли, нарешті, Льюїс побував на піт-стопі, його відставання від другого місця, на якому їхав фін, складала три секунди.

Але у Хемілтона, незважаючи на це все, все ж з’явився шанс позмагатися за перемогу. Справа у тому, що Райкконен наздогнав Валттері Боттаса, який ще не був на піт-стопі. І попри те, що останній їхав на старій гумі, його співвітчизник ніяк не міг випередити пілота Mercedes. Усе це призвело до того, що Льюїс наздогнав цю пару й увімкнувся у пряме суперництво за головний приз італійського Гран Прі.

До того ж, виявилося, що гума на боліді Райкконена була у набагато гіршому стані, аніж у Хемілтона. І це далося взнаки, коли британець випередив фіна за кілька кіл до фінішу. Кімі не зміг витримати темп конкурента й у підсумку солідно відстав на фініші. Для Льюїса це 68-ма перемога у кар'єрі та шоста у сезоні.

Третім у гонці фінішував Макс Ферстаппен. Але у підсумковому протоколі він – лише п’ятий, адже отримав штраф за блокування Боттаса. Таким чином, Валттері піднявся на подіум, а Феттель зумів здобути кілька додаткових балів, ставши четвертим. Ромен Грожан став шостим, випередивши обидві Racing Point Force India, які зайняли сьоме та восьме місця.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS at Monza and extends his world championship lead! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/saIqW7wC4q