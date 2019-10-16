Коментар українського форварда Яремчука викликав бурхливу істерику в Росії



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Роман Яремчук Фейсбук

Багато відомих у російському футболі особистостей не втрималися від образ на адресу українського гравця

Післяматчевий коментар нападника збірної України Романа Яремчука після перемоги в домашньому поєдинку кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року проти Португалії викликав бурхливу істерику в Росії.

Український футболіст на порівнянні з російською командою звернув увагу на спокійне сприйняття факту перемоги над чинними чемпіонами Європи. «Ми не Росія, яка перемогла Шотландію та всім розповідає, що виграє Євро», - зазначив Яремчук.

Уже за традицією до реакції на слова з України долучилися навіть депутати госдуми. «Я не готовий розцінювати слова Яремчука як приниження, тому що подібні коментарі потрібно сприймати з посмішкою та іронією. Розумію, якби таке сказав Мбаппе, Мессі, Роналду, а Яремчук – ну, хто його знає?» - прокоментував депутат Ігорь Лєбєдєв.

Не втрималася від коментарів генеральний продюсер каналу «Матч ТВ» Тіна Канделакі, яка часто демонструє вкрай слабку обізнаність в питаннях спорту: «Зрозуміло, що Роман пересмикує факти та на рівному місці підвищує й без того високий градус міжнаціональної дискусії. Якщо ви хочете, щоб спорт об’єднував, навіщо підкидати вугілля в палаюче багаття?».

А тренер родом з Луганська Сергій Юран не стримував образ на адресу українського футболіста. «Висловлювання Яремчука неприпустиме. Хай говорить за свою збірну, а не за Росію. Такі футболісти називаються футболістиками. Можливо, хтось попросив Яремчука саме таким чином згадати про Росію», - припустив колишній форвард київського «Динамо» та московського «Спартака».

Також не стримував образ на адресу українця відомий російський коментатор Васілій Уткін: «Та молоток цей Родіон Яремчук. Нормальна спортивна тварина. Інстинкти переважають над розумом. Людина вийшла на Євро. Хто б міг подумати».

Нагадаємо, збірна України перемогла вдома чинних чемпіонів Європи з Португалії (2:1), гарантувавши собі участь в фінальному турнірі Євро-2020. Яремчук забив перший м’яч української команди.