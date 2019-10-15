Збірна України претендує на перший кошик при жеребкуванні Євро-2020



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Збірна України з футболу УАФ

Нашій команді достатньо не програти на виїзді Сербії

Збірна України з футболу претендує на потрапляння в перший кошик при жеребкуванні фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року.

Для цього команді Андрія Шевченка достатньо не програти 17 листопада в Бєлграді команді Сербії в заключному матчі кваліфікаційного турніру.

У першому кошику будуть шість найкращих переможців груп кваліфікаційного етапу. Тобто наша команда уникне зустрічі з ними на груповому етапі фінального турніру чемпіонату Європи.

Наразі серед найкращих лідерів груп Бельгія, Італія, Нідерланди, Англія та Хорватія.

Напередодні збірна України перемогла в Києві Португалію та гарантувала собі участь на чемпіонаті Європи.