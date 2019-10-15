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    Збірна України претендує на перший кошик при жеребкуванні Євро-2020

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    Збірна України з футболу - Збірна України претендує на перший кошик при жеребкуванні Євро-2020
    Збірна України з футболу
    УАФ

    Нашій команді достатньо не програти на виїзді Сербії

    Збірна України з футболу претендує на потрапляння в перший кошик при жеребкуванні фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року.

    Для цього команді Андрія Шевченка достатньо не програти 17 листопада в Бєлграді команді Сербії в заключному матчі кваліфікаційного турніру.

    У першому кошику будуть шість найкращих переможців груп кваліфікаційного етапу. Тобто наша команда уникне зустрічі з ними на груповому етапі фінального турніру чемпіонату Європи.

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    Наразі серед найкращих лідерів груп Бельгія, Італія, Нідерланди, Англія та Хорватія.

    Напередодні збірна України перемогла в Києві Португалію та гарантувала собі участь на чемпіонаті Європи.

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