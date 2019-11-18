Коноплянці не вистачає Ракицького в збірній України



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Півзахисник національної команди прокоментував відсутність у команді захисника російського «Зеніту»

Півзахисник збірної України та донецького «Шахтаря» Євген Коноплянка прокоментував відсутність у національній команді захисника російського «Зеніту» Ярослава Ракицького.

«Звісно, без Ракицького збірна щось втратила. Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганні паси, ніби керовані лазерним променем? Як би ми зараз добре не грали, його все одно не вистачає», - зазначив коноплянка в коментарі виданню «Футбол».

Ракицький втратив місце в складі збірної України після переходу до російського чемпіонату. Нещодавно тренер «Зеніту» Сергій Сємак розкритикував захист своєї команди з Ракицьким після двох поразок від «Лейпцига» в Лізі чемпіонів.

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Збірна України вийшла з першого місця в групі з Португалією та Сербією в фінальний турнір чемпіонату Європи.