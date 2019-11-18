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    Коноплянці не вистачає Ракицького в збірній України

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    Євген Коноплянка - Коноплянці не вистачає Ракицького в збірній України
    Євген Коноплянка
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    Півзахисник національної команди прокоментував відсутність у команді захисника російського «Зеніту»

    Півзахисник збірної України та донецького «Шахтаря» Євген Коноплянка прокоментував відсутність у національній команді захисника російського «Зеніту» Ярослава Ракицького.

    «Звісно, без Ракицького збірна щось втратила. Його незамінний перший пас. У кого ще такі бездоганні паси, ніби керовані лазерним променем? Як би ми зараз добре не грали, його все одно не вистачає», - зазначив коноплянка в коментарі виданню «Футбол».

    Ракицький втратив місце в складі збірної України після переходу до російського чемпіонату. Нещодавно тренер «Зеніту» Сергій Сємак розкритикував захист своєї команди з Ракицьким після двох поразок від «Лейпцига» в Лізі чемпіонів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Євген Коноплянка Ярослав Ракицький
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