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    Колишній тренер вважає збірну України третьою за силою в Європі

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    Йожеф Сабо - Колишній тренер вважає збірну України третьою за силою в Європі
    Йожеф Сабо
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    Йожеф Сабо поділився враженнями від виступу нашої команди в відборі на чемпіонат Європи

    Колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо поділився враженнями від виступу команди в кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи. Він вважає нашу команду третьою за силою в Європі.

    «Нічийний результат проти Сербії можна назвати справедливим. Хоча за рівного контролю м’яча українці створили більше гольових моментів. Фінальна частина – далеко не відбіркові змагання. Там все набагато серйозніше. Не беруся прогнозувати, в якому стані збірна України підійде до континентальної першості, але наразі я бачу її в трійці найкращих європейських команд», - зазначив Сабо.

    Збірна України вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року з першого місця в одній групі з Португалією та Сербією.

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    Йожеф Сабо очолював збірну України з 1996 по 1999 рік. Двічі виходив з другого місця в плей-оф відбору на ЧЄ-98 та ЧС-2000, але двічі програвав.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Йожеф Сабо
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