Коноплянка близький до переходу в Туреччину



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Євген Коноплянка може перебратися до Стамбула Уніан

Переговори між клубами вже розпочалися

Півоборонець німецького футбольного клубу «Шальке» Євген Коноплянка прийняв пропозицію «Фенербахче» підписати контракт на три роки. Тепер турецькому клубу залишилося лише успішно провести переговори з «Шальке». Повідомлялося, що вони вже почалися.

Сума трансферу складе три-чотири мільйони євро, оскільки контракт Коноплянки з німецьким клубом закінчується влітку 2020-го.

Коноплянка у сезоні-2018/2019 провів 21 матч у складі ґельзенкірхенського клубу, забив 1 м'яч і зробив 1 ассист.

Transfermarkt оцінює гравця в 6,5 мільйона євро.

У чемпіонаті Туреччини-2018/2019 «Фенербахче» посів шосте місце в підсумковій таблиці і не зіграє в єврокубках.

Джерело: Hurriyet