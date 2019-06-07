Україна розтрощила Сербію на «Арені Львів» 5:0 (відео)

Розгром сербів почався з дублю Віктора Циганкова Фейсбук Олександра Попова

Такої переконливої гри українці не демонстрували вже дуже давно

Національна збірна України з футболу здобула переконливу перемогу в матчі третього туру відбірного турніру до чемпіонату Європи-2020. На «Арені Львів» українці безжально розчавили одного з основних конкурентів у боротьбі за путівкe в фінальну частину - команду Сербії.

Україна - Сербія - 5:0

Голи: 1:0 - Віктор Циганков (26). 2:0 - Віктор Циганков (28). 3:0 - Коноплянка (46). 4:0 - Роман Яремчук (59). 5:0 - Коноплянка (75)

Україна: П'ятов (к) - Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко - Тарас Степаненко (Шепелєв, 72) - Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Коноплянка (Віктор Коваленко, 76) - Роман Яремчук (Артем Кравець, 67). Тренер - Андрій Шевченко

Сербія: Марко Дмітровіч - Нікола Міленковіч, Урош Спаїч, Коларов (к) - Ґачіновіч, Адем Ляїч (Фейса, 60), Душан Тадіч, Неманья Максімовіч, Філіп Костіч - Лука Йовіч (Дарко Лазовіч, 72), Прійовіч (Александр Мітровіч, 53). Тренер - Младен Крстаїч

Судді: Антоніо Матеу Лагос — Пау Кебріан, Роберто дель Паломар (усі — Іспанія)

Попередження: Нікола Міленковіч (22), Урош Спаїч (32)

7 червня. Львів. «Арена Львів»

Виглядає, що серби зі стартових хвилин виглядали деморалізованими. Якщо це так, то ментальну перевагу господаряв забезпечили заряджені неймовірною енергетикою трибуни. Збірна України у Львові відчуває палку підтримку завжди. Але, здається, цього разу тридцять з гаком тисяч вболівальників себе перевершили.

Варто сказати, що вздовж фанатської трибуни нашої команди була розміщена розтяжка «Ні натуралізації!» Зрозуміло, що адресувалася вона керівництву УАФ/ФФУ, яке посприяло в отриманні українських паспортів уже двома бразильцями - Жуніору Мораєшу та Марлосу. Їх на полі сьогодні не було. Начебто через стан здоров'я. Втім, послання фанатів адресату вочевидь досягнуло.

Але головне - абсурдність реверансів Павелка на адресу Ахметова й іноземців з його «Шахтаря» довели самі українські футболісти. Ті, які вийшли на поле і розгромили одну з найміцніших збірних Європи вщент.

Наші футболісти грали компактніше, ліпше контролювали м'яч зі стартових секунд, а відкрили рахунок на 26-й хвилині, коли Олександр Караваєв віддав передачу справа, а Віктор Циганков у дотик пробив у кут - 1:0.

Не встигли серби прийти до тями, як м'яч у їхніх воротах побував удруге. На цей раз у середині поля вдало поборовся Яремчук. Роман не лише відібрав м'яч, а й віддав передачу на Циганкова. Віктор, протягнувши м'яч десяток метрів, пробив метрів з 25-ти у верхній кут - 2:0!

Звичайно, серби ще плекали сподівання, що команді вдасться завестися після тренерських корективів у перерві. Але ці ілюзії Євген Коноплянка розвіяв уже на 40-й секунді другого тайму. Отримавши м'яч від Руслана Малиновського в районі лівого кута карного майданчика, Євген трохи змістився у центр і пробив на виконання точно в дальній кут - 3:0.

А на 59-й хвилині до непристойного рахунок довів Роман Яремчук. Цей м'яч був копією першого. Караваєв знову своєчасно підключився в атаку і знову ідеально віддав. Так, що Яремчукові не залишалося нічого, як забити нарешті у своєму рідному місті перший у складі національної збірної гол.

На 75-й же хвилині час повторювати настав для Коноплянки. Як і в першому випадку, асистентом виступив Малиновський, а Євген зробив усе так, як на початку другого тайму. 5:0!

Після цього матчу українці з сімома очками впевнено очолюють групу. Наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 10 червня у Львові проти Люксембурга. Ця збірна після сьогоднішньої нічиєї 1:1 у Литві має чотири очка і посідає друге місце. Португалія, яка завтра боротиметься за перемогу в Лізі націй, після двох матчів має два очка.

Іван Вербицький, «Главком»



