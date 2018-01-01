Коноплянка буде конкурувати за місце в складі з гравцем «Ювентуса»
- Сьогодні, 09:18
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Розсилка
Марко П'яца. Фото: Getty Images
«Шальке» посилилося під час зимової перервиПівзахисник «Ювентуса» Марко П'яца перебереться в «Шальке» на правах оренди до кінця сезону.
Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце в старті, інформує Bild.
Нагадаємо, що Коноплянка в Іспанії зустрінеться з партнером по національній команді центральним хавбеком «Генка» Русланом Маліновським.
Джерело: xsport.ua