Коноплянка буде конкурувати за місце в складі з гравцем «Ювентуса»

«Шальке» посилилося під час зимової перерви

Півзахисник «Ювентуса» Марко П'яца перебереться в «Шальке» на правах оренди до кінця сезону. Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце в старті, інформує Bild. Нагадаємо, що Коноплянка в Іспанії зустрінеться з партнером по