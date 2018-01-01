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    Коноплянка буде конкурувати за місце в складі з гравцем «Ювентуса»

    «Шальке» посилилося під час зимової перерви
    Півзахисник «Ювентуса» Марко П'яца перебереться в «Шальке» на правах оренди до кінця сезону. Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце в старті, інформує Bild. Нагадаємо, що Коноплянка в Іспанії зустрінеться з партнером по
    • Сьогодні, 09:18
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    Марко П'яца. Фото: Getty Images
    Марко П'яца. Фото: Getty Images

    «Шальке» посилилося під час зимової перерви

    Півзахисник «Ювентуса» Марко П'яца перебереться в «Шальке» на правах оренди до кінця сезону.

    Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце в старті, інформує Bild.

    Нагадаємо, що Коноплянка в Іспанії зустрінеться з партнером по національній команді центральним хавбеком «Генка» Русланом Маліновським.

    Джерело: xsport.ua

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