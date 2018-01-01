Стали відомі всі команди, з якими зіграють українські легіонери під час зимових зборів

На тренувальному зборі в Іспанії «Шальке» Євгена Коноплянки зіграє з «Генком» Руслана Маліновського

Новорічні свята поступово відходять у тінь, а значить - у багатьох європейських клубах, де виступають українські футболісти, закипіла серйозна робота. Дортмундська «Боруссія» нашого Андрія Ярмоленка вирушила готуватися до другої частини сезону до іспанської Марбельї. Там команда планує провести два контрольні матчі. 6-го числа - з



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ФК «Шальке». Фото: Getty Images

На тренувальному зборі в Іспанії «Шальке» Євгена Коноплянки зіграє з «Генком» Руслана Маліновського

Новорічні свята поступово відходять у тінь, а значить - у багатьох європейських клубах, де виступають українські футболісти, закипіла серйозна робота.

Дортмундська «Боруссія» нашого Андрія Ярмоленка вирушила готуватися до другої частини сезону до іспанської Марбельї. Там команда планує провести два контрольні матчі. 6-го числа - з «Фортуною» з Дюссельдорфа (18.00 за Києвом), а 8-го - з бельгійським «Зюльте-Варегемом» (17.00). Додамо, що свій перший матч в новому році в Бундеслізі «джмелі» зіграють вдома 14 січня проти «Вольфсбурга» (19.00). До слова, в Німеччину команда повернеться 9 січня.

Теж в Іспанії, але в Бенідормі, працює «Шальке» Євгена Коноплянки. У 04-х перед рестартом в чемпіонаті (13 січня, «Лейпциг» - «Шальке», 19.30) заплановано тільки один контрольний матч. 7 січня «кобальтові» зіграють з «Генком» нашого Руслана Маліновського (15.30). Додамо, що бельгійський ФК почне рік раніше за всіх в країні. 16 січня відбудеться їх виїзний поєдинок проти «Остенде», який не відбувся в кінці року через витівки погоди.

Дома проводить підготовку турецький «Кайсеріспор» Олександра Кучера. Перед стартовою грою 2018-го року, яка відбудеться 18 січня в рамках 1/8 фіналу Кубка Туреччини проти «Антальяспор» (на виїзді, 17.00), у «Кайсеріпора» поки заплановані два контрольних матчі. 8-го січня турки зіграють з албанським «Кукеса» (19.00), а 10-го - з чеським «Словацько» (19.00).

9 січня заплановані товариські зустрічі у «Гента» Романа Яремчука і «Стандарда» Валерія Лучкевича. Перші на зборі в Іспанії о 16.00 зіграють з «Нюрнбергом», а другі, о 17.00 - з «Фортуною». На наступний день гравці, «Гента», які не вийдуть на поле в матчі з німцями, візьмуть участь в поєдинку проти «Уніона» (16.00).

Також не буде сидіти склавши руки і Роман Безус зі своїм «Сент-Трюйденом». 12-го січня команда битиметься з «Хольштайном» (16.00). Поки остаточно не визначені плани «Кортрейка» Філіпа Будковского і Євгенія Макаренка. Відомо, що команда вийде з тижневої відпустки 4-го січня.

Відпочинок тільки сниться Олександру Зінченку в «Манчестер Сіті». 2 січня його команда в рамках Прем'єр-ліги зіграє вдома з «Уотфордом» (22.00).

Раніше всіх, якщо не брати до уваги Зінченко, можуть вийти на поле в новому році Євген Шахов з ПАОКа і Дмитро Чигринський з АЕКа. У чемпіонаті Греції чорно-білі 6 січня зіграють вдома з «Левадіакосом» (17.15), а суперник київського «Динамо» в Лізі Європи, в цей же день на виїзді битиметься з «Панетолікосом».

7 січня в бій піде «Альбасете»о 17.00 в Сегунді його команда прийме «Тенеріфе».

Джерело: zbirna.com