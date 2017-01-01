Коноплянка: Це найбільш пам'ятний матч, я ніби забив три голи і виграв

Євген зазначив, що в першому таймі «Шальке» не грав, а «мучився»

Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка поділився своїми емоціями після матчу з «Боруссією» в мікст-зоні стадіону «Сігнал Ідуна Парк». «Я можу сказати, що для мене це найбільш пам'ятний матч, напевно, за всю мою кар'єру. Я таких ігор не пам'ятаю і, напевно, не згадаю. Я думаю, що навіть фани



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Євген зазначив, що в першому таймі «Шальке» не грав, а «мучився»

Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка поділився своїми емоціями після матчу з «Боруссією» в мікст-зоні стадіону «Сігнал Ідуна Парк».

«Я можу сказати, що для мене це найбільш пам'ятний матч, напевно, за всю мою кар'єру. Я таких ігор не пам'ятаю і, напевно, не згадаю. Я думаю, що навіть фани «Боруссії», хоча і засмучені, отримали задоволення від футболу», – сказав він.

Коноплянка зазначив, що в першому таймі «Шальке» не грав, а «мучився», але в другому зміг повністю перевернути гру.

За його словами, команда готувалася до однієї тактики, і головний тренер визнав в перерві частку своєї провини, а після перерви гельзенкірхенці перебудувалися.

«Ми грали, припустимо, в два нападники, а в другому таймі вже в три форварда з двома опорними. Думали до матчу, що «Боруссія» буде грати в 4 захисника, а вони грали в 5. У першому таймі вони нас перехитрили», – пояснив Коноплянка.

Він також підкреслив, що готовий віддавати такі гольові передачі «все життя і навіть не забивати». «Для мене це як ніби я забив 3 голи і виграв», – сказав півзахисник «Шальке».

Джерело: Футбол 24