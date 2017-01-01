Бундесліга. «Шальке» Коноплянки зіграв внічию з «Боруссією» Ярмоленка поступаючись 4:0

«Боруссія» продовжила свою безвиграшну серію

«Шальке» в неймовірному матчі вирвав нічию у «Боруссії» Д (4:4) в рурському дербі, яке відбулося в 13-му турі Бундесліги. Перші 25 хвилини поєдинку стали справжнім шоком для футболістів «Шальке». «Боруссія» Д забила чотири м'ячі і здавалося б зняла всі питання про переможця. Почалося все з дуже



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«Боруссія» продовжила свою безвиграшну серію

«Шальке» в неймовірному матчі вирвав нічию у «Боруссії» Д (4:4) в рурському дербі, яке відбулося в 13-му турі Бундесліги.

Перші 25 хвилини поєдинку стали справжнім шоком для футболістів «Шальке». «Боруссія» Д забила чотири м'ячі і здавалося б зняла всі питання про переможця.

Почалося все з дуже спірного м'яча П'єра-Емеріка Обамеянга. Після прострілу з правого флангу він вразив ворота з кількох метрів, але м'яч потрапив йому в руку.Як це не помітили відеорефері, поки що залишається загадкою.

На 18-й хвилині Бенжамен Стамбулі переправив м'яч в свої ворота після подачі зі штрафного, на 20-й Маріо Гетце відзначився головою в результаті подачі Обамеянга, а через п'ять хвилин Рафаель Геррейро в дотик завдав відмінний удар в ближній кут.

Однак після перерви на полі пішла зовсім інша гра. На 61-й хвилині Гвідо Бургшталлер забив головою після класного закиду Стамбулі, а вже через чотири хвилини Амін Харитина вразив ворота з передачі Євгена Коноплянки. А за п'ять хвилин до кінця основного часу Даніель Каліджурі зробив рахунок 4:3.

У компенсований час «Шальке» отримав право на кутовий. Коноплянка виконав подачу, а Налдо завершив неймовірний камбек гостей!

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

13-ий тур

«Боруссія» Д – «Шальке» - 4:4

Джерело: sportarena.com