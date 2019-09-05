  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коноплянка дебютував у складі «Шахтаря»

    • Розсилка
    Євген Коноплянка - Коноплянка дебютував у складі «Шахтаря»
    Євген Коноплянка
    ФК «Шахтар»

    Новачок «гірників» відіграв тайм товариського поєдинку проти «Колоса»

    Новачок донецького «Шахтаря» Євген Коноплянка дебютував за нову команду. Півзахисник відіграв 45-хвилин першого тайму товариського поєдинку проти «Колоса».

    Матч завершився внічию – 1:1. На 52-й хвилині Лисенко вивів вперед «Колос» ударом зі штрафного. «Шахтар» зрівняв рахунок на 85-й хвилині. Забив Муравський.

    Коноплянка результативними діями в першому таймі не відзначився. В перерві його замінили.

    Читайте також: «Шахтар» дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів

     «Не стану оцінювати Коноплянку за 45 хвилин тренувального матчу. Та своє завдання він виконав з повною самовіддачею та професіоналізмом. Він працював індивідуально, то ж йому знадобиться якийсь час на адаптацію. Сподіваюся, Коноплянка скоро стане частиною нашої родини», - прокоментував дебют українця тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

    Нагадаємо, на початку тижня «гірники» повідомили про досягнення угоди з Євгеном Коноплянкою, який виступав за німецький «Шальке».

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Євген Коноплянка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ