Коноплянка дебютував у складі «Шахтаря»



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Євген Коноплянка ФК «Шахтар»

Новачок «гірників» відіграв тайм товариського поєдинку проти «Колоса»

Новачок донецького «Шахтаря» Євген Коноплянка дебютував за нову команду. Півзахисник відіграв 45-хвилин першого тайму товариського поєдинку проти «Колоса».

Матч завершився внічию – 1:1. На 52-й хвилині Лисенко вивів вперед «Колос» ударом зі штрафного. «Шахтар» зрівняв рахунок на 85-й хвилині. Забив Муравський.

Коноплянка результативними діями в першому таймі не відзначився. В перерві його замінили.

«Не стану оцінювати Коноплянку за 45 хвилин тренувального матчу. Та своє завдання він виконав з повною самовіддачею та професіоналізмом. Він працював індивідуально, то ж йому знадобиться якийсь час на адаптацію. Сподіваюся, Коноплянка скоро стане частиною нашої родини», - прокоментував дебют українця тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Нагадаємо, на початку тижня «гірники» повідомили про досягнення угоди з Євгеном Коноплянкою, який виступав за німецький «Шальке».