«Шахтар» дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів



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Євген Коноплянка Твіттер

«Гірники» внесли зміни в заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» дозаявив українського півзахисника Євгена Коноплянку та бразильського захисника Вітао на груповий етап Ліги чемпіонів.

Напередодні згадані гравці стали новачками команди Луїша Каштру.

Натомість «Шахтар» вилучив із заявки Фернандо, який виступатиме в оренді за португальський «Спортинг». Немає в списку і травмованого Майкона.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги чемпіонів «Шахтар» гратиме проти «Манчестер Сіті», загребського «Динамо» та «Аталанти».