Коноплянка допоміг «Шахтарю» розгромити «Ворсклу» (відео)



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Коноплянка забив перший офіційний м'яч за «Шахтар» ФК «Шахтар»

«Гірники» впевнено перемогли в Харкові полтавців

Донецький «Шахтар» розгромив «Ворсклу» в домашньому матчі 9-го туру Прем’єр-ліги

«Шахтар» (Донецьк) – «Ворскла» (Полтава) – 4:0

Голи: 1:0 – Бондар (32). 2:0 – Коноплянка (50, з пенальті). 3:0 – Алан Патрик (72). 4:0 – Мораєш (77)

«Шахтар»: Пятов - Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі - Алан Патрик, Степаненко (Коваленко, 68) – Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Коноплянка – Дентиньо (Мораєш, 71). Тренер – Луїш Каштру.

«Ворскла»: Ткаченко - Кане, Баєнко, Чеснаков, Сапай - Саків, Габелок - Ндіайє, Петрович (Челядін, 81), Артур (Якубу, 60) – Хебай (Васін, 64). Тренер – Віталій Косовський.

Попередження: Артур (5), Баєнко (55)

Судді: Арановський – Куцев, Жуков, Козиряцький

27 вересня. Харків. Стадіон «Металіст»

«Гірники» традиційно для матчів чемпіонату України з початку зустрічі взяли під контроль хід боротьби, поступово нагнітаючи тиск.

Матеріалізувалася ігрова перевага «Шахтаря» на 32-й хвилині, коли Бондар забив дебютний м’яч за донетчан.

До кінця першої половини у господарів було ще кілька нагод збільшити перевагу в рахунку. Зокрема Коноплянка влучив у поперечину.

На початку другої 45-хвиинки Коноплянка таки забив перший офіційний м’яч за «Шахтар». Євген реалізував пенальті, призначений за фол Кане проти Додо.

Господарі продовжували впевнено контролювати хід поєдинку. За 22 хвилини вони потроїли перевагу в рахунку. Цього разу воротар гостей з захисниками зробили все можливе, намудривши з розіграшом м’яча, аби Алану Патрику було максимально зручно обікрасти їх ра розстріляти ворота.

Згодом Мораєш, який щойно вийшов на заміну, довершив розгром «Ворскли».

«Гірники» зміцнили лідерство в чемпіонаті. «Ворскла» залишилася на 10-й сходинці турнірної таблиці.

У наступному турі «Шахтар» грає 6 жовтня на виїзді проти «Дніпра-1», а «Ворскла» днем раніше гратиме вдома проти «Маріуполя».