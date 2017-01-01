Коноплянка отримав одну з найвищих оцінок у грі проти «Боруссії»

В 13-ти поєдинках нинішньої Бундесліги на рахунку Коноплянки 1 гол та 4 результативні передачі

За підсумками поєдинку 13-го туру німецької Бундесліги між «Боруссією Дортмунд та «Шальке» авторитетний портал Who Scored виставив оцінки футболістам. Українець Євген Коноплянка завдяки двом результативним передачам у грі потрапив до ТОП-5 за середнім балом. Вінгер «кобальтових» отримав 7,88, поступившись тільки



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В 13-ти поєдинках нинішньої Бундесліги на рахунку Коноплянки 1 гол та 4 результативні передачі

За підсумками поєдинку 13-го туру німецької Бундесліги між «Боруссією Дортмунд та «Шальке» авторитетний портал Who Scored виставив оцінки футболістам.

Українець Євген Коноплянка завдяки двом результативним передачам у грі потрапив до ТОП-5 за середнім балом. Вінгер «кобальтових» отримав 7,88, поступившись тільки партнерам Даніелю Каліджурі (9,07), Аміне Харіту (8.10) та гравцю «джмелів» Рафаелю Гуеррейро (8,08).

Натомість представник «Боруссії» Андрій Ярмоленко був оцінений на 6-му місці серед усіх футболістів «Боруссії» - 6,84.

Варто відзначити, що в 13-ти поєдинках нинішньої Бундесліги на рахунку Коноплянки 1 гол та 4 результативні передачі. Чотири гольові паси також має і Ярмоленко. Обидва українці за цим показником входять до десятки кращих у всій Бундеслізі.

Нагадаємо, що «Шальке» поступаючись дортмундцям 0:4 зумів вибороти нічию.

Джерело: УНН