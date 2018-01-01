Коноплянка привітав свого нового суперника по клубу (фото)

Про це українець написав у своєму профілі в Instagram

Вінгер «Шальке» і національної збірної України Євген Коноплянка привітав новачка гельзенкірхенців Марко П’яца. Форвард «Ювентуса» Марко П’яца був орендований гельзенкірхенцями на півроку. У нинішньому сезоні гравець не провів жодного матчу за туринців. «Марко, ласкаво просимо в сім'ю «Шальке»,