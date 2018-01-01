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    Коноплянка привітав свого нового суперника по клубу (фото)

    Про це українець написав у своєму профілі в Instagram
    Вінгер «Шальке» і національної збірної України Євген Коноплянка привітав новачка гельзенкірхенців Марко П’яца. Форвард «Ювентуса» Марко П’яца був орендований гельзенкірхенцями на півроку. У нинішньому сезоні гравець не провів жодного матчу за туринців. «Марко, ласкаво просимо в сім'ю «Шальке»,
    • Сьогодні, 10:50
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    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

    Про це українець написав у своєму профілі в Instagram

    Вінгер «Шальке» і національної збірної України Євген Коноплянка привітав новачка гельзенкірхенців Марко П’яца.

    Форвард «Ювентуса» Марко П’яца був орендований гельзенкірхенцями на півроку. У нинішньому сезоні гравець не провів жодного матчу за туринців.

    «Марко, ласкаво просимо в сім'ю «Шальке», - написав українець у своєму профілі в Instagram.

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