Коноплянка привітав свого нового суперника по клубу (фото)
- Сьогодні, 10:50
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Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
Про це українець написав у своєму профілі в Instagram
Вінгер «Шальке» і національної збірної України Євген Коноплянка привітав новачка гельзенкірхенців Марко П’яца.
Форвард «Ювентуса» Марко П’яца був орендований гельзенкірхенцями на півроку. У нинішньому сезоні гравець не провів жодного матчу за туринців.
«Марко, ласкаво просимо в сім'ю «Шальке», - написав українець у своєму профілі в Instagram.