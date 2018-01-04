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    «Шальке» офіційно взяв в оренду конкурента на позицію Коноплянки

    Марко П’яца найближчі півроку проведе не у «Ювентусі», а у Гельзенкірхені
    Нападник «Ювентуса» Марко П’яца перейшов у «Шальке» на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Угода між клубами розрахована до кінця нинішнього сезону. У договорі між клубами не прописана опція про викуп контракту 22-річного хорватського форварда. П’яца виступав за
    • Сьогодні, 09:16
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    Марко П&rsquo;яца. Фото ФК &laquo;Шальке&raquo;
    Марко П’яца. Фото ФК «Шальке»

    Марко П’яца найближчі півроку проведе не у «Ювентусі», а у Гельзенкірхені

    Нападник «Ювентуса» Марко П’яца перейшов у «Шальке» на правах оренди.

    Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

    Угода між клубами розрахована до кінця нинішнього сезону.

    У договорі між клубами не прописана опція про викуп контракту 22-річного хорватського форварда.

    П’яца виступав за «Ювентус» з 2016 року. У цьому сезоні він узяв участь у 21 матчі, забивши три голи.

    Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце у старті.

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