«Шальке» офіційно взяв в оренду конкурента на позицію Коноплянки
- Сьогодні, 09:16
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Розсилка
Марко П’яца найближчі півроку проведе не у «Ювентусі», а у Гельзенкірхені
Нападник «Ювентуса» Марко П’яца перейшов у «Шальке» на правах оренди.
Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Угода між клубами розрахована до кінця нинішнього сезону.
У договорі між клубами не прописана опція про викуп контракту 22-річного хорватського форварда.
П’яца виступав за «Ювентус» з 2016 року. У цьому сезоні він узяв участь у 21 матчі, забивши три голи.
Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце у старті.
#Pjaca: Der Trainer hat mir viel von seiner Spielidee berichtet. Das hat mir gefallen. Und jetzt hoffe ich auf so viele Einsätze wie möglich. #S04 pic.twitter.com/lwRKR161CX— FC Schalke 04 (@s04) 4. Januar 2018