«Шальке» офіційно взяв в оренду конкурента на позицію Коноплянки

Марко П’яца найближчі півроку проведе не у «Ювентусі», а у Гельзенкірхені

Нападник «Ювентуса» Марко П’яца перейшов у «Шальке» на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Угода між клубами розрахована до кінця нинішнього сезону. У договорі між клубами не прописана опція про викуп контракту 22-річного хорватського форварда. П’яца виступав за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марко П’яца. Фото ФК «Шальке»

Марко П’яца найближчі півроку проведе не у «Ювентусі», а у Гельзенкірхені

Нападник «Ювентуса» Марко П’яца перейшов у «Шальке» на правах оренди.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Угода між клубами розрахована до кінця нинішнього сезону.

У договорі між клубами не прописана опція про викуп контракту 22-річного хорватського форварда.

П’яца виступав за «Ювентус» з 2016 року. У цьому сезоні він узяв участь у 21 матчі, забивши три голи.

Хорват є вінгером і може зіграти на обох флангах, тобто є прямим конкурентом півзахисника збірної України Євгена Коноплянки за місце у старті.