Коноплянка продовжить футбольну кар’єру в Туреччині
Євген Коноплянка
ZIK
Півзахисник збірної України узгодив умови контракту з «Бешикташем»
Півзахисник збірної України з футболу та німецького «Шальке» Євген Коноплянка продовжить кар’єру в Туреччині.
Футболіст узгодив умови контракту з «Бешикташем». Турецький та німецький клуби домовили про суму трансферу футболіста – 3 мільйони євро. На початку перемовин «Бешикташ» пропонував 2 мільйони, а «Шальке» просив 4, інформує Sabah.
Найближчим часом Коноплянка прибуде до Стамбулу, де угоду буде офіційно підписано та оприлюднено.
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«Бешикташ» запропонував українцю 2,5 мільйона євро зарплатні на рік. У «Шальке» півзахисник отримував 4 мільйони.
У новому сезоні «Бешикташ» виступатиме в груповому етапі Ліги Європи.