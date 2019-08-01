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    Коноплянка продовжить футбольну кар’єру в Туреччині

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    Євген Коноплянка - Коноплянка продовжить футбольну кар’єру в Туреччині
    Євген Коноплянка
    ZIK

    Півзахисник збірної України узгодив умови контракту з «Бешикташем»

    Півзахисник збірної України з футболу та німецького «Шальке» Євген Коноплянка продовжить кар’єру в Туреччині.

    Футболіст узгодив умови контракту з «Бешикташем». Турецький та німецький клуби домовили про суму трансферу футболіста – 3 мільйони євро. На початку перемовин «Бешикташ» пропонував 2 мільйони, а «Шальке» просив 4, інформує Sabah.

    Найближчим часом Коноплянка прибуде до Стамбулу, де угоду буде офіційно підписано та оприлюднено.

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    «Бешикташ» запропонував українцю 2,5 мільйона євро зарплатні на рік. У «Шальке» півзахисник отримував 4 мільйони.

    У новому сезоні «Бешикташ» виступатиме в груповому етапі Ліги Європи.

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