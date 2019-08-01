Зідан ще не визначився з Луніним на новий сезон



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Андрій Лунін Обозреватель

Остаточне рішення щодо українського голкіпера «Реалу» затвердять після повернення до Мадриду

Головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан ще не визначився щодо місця в команді українського голкіпера Андрія Луніна. Про це французький фахівець повідомив клубній прес-службі. Остаточне рішення буде затверджено після повернення команди до Мадриду.

«Рішення по Луніну затвердимо вже вдома. Важливо знати, що думає сам футболіст. Він свою роль відіграв, чому я радий. Він дуже добрий воротар з майбутнім. Затвердимо хороше рішення по ньому», - зазначив Зідан.

Наразі «Реал» виступає в Європі в передсезонних турнірах та контрольних поєдинках.

Раніше повідомлялося, що «Реал» може ще на сезон віддати українця в оренду.