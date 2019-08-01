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    Зідан ще не визначився з Луніним на новий сезон

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    Андрій Лунін - Зідан ще не визначився з Луніним на новий сезон
    Андрій Лунін
    Обозреватель

    Остаточне рішення щодо українського голкіпера «Реалу» затвердять після повернення до Мадриду

    Головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан ще не визначився щодо місця в команді українського голкіпера Андрія Луніна. Про це французький фахівець повідомив клубній прес-службі. Остаточне рішення буде затверджено після повернення команди до Мадриду.

    «Рішення по Луніну затвердимо вже вдома. Важливо знати, що думає сам футболіст. Він свою роль відіграв, чому я радий. Він дуже добрий воротар з майбутнім. Затвердимо хороше рішення по ньому», - зазначив Зідан.

    Наразі «Реал» виступає в Європі в передсезонних турнірах та контрольних поєдинках.

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    Раніше повідомлялося, що «Реал» може ще на сезон віддати українця в оренду.

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