Коноплянка розповів, що скучив за Україною, та спробував зазирнути у 2024 рік



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Євген Коноплянка. Фото: ФФУ

Український хавбек пропустив останні матчі «Шальке» через ушкодження

Півзахисник збірної України та «Шальке» Євген Коноплянка відповів на кілька запитань офіційного сайту гельзенкірхенського клубу межах акції на підтримку заявки Німеччини на проведення матчів Євро-2024.

Футболіст повідомив, що дуже скучив за Україною.

«Напевно, мені важко передати ті почуття, які я відчуваю, виступаючи на стадіоні «Шальке».Тебе підтримує кожний вболівальник. Жене вперед. Це додає сил та впевненості. Проживши у Німеччині два роки, я дуже скучив за Україною. Адже я патріот своєї держави. Я завжди буду почуватися там, як удома», — сказав Євген.

Звісно, сказав декілька слів українець й на головну тему міні-інтерв’ю.

«Нелегко думати про 2024 рік. Я навіть боюся порахувати, скільки мені буде років. Утім, якщо буде нагода, з радістю зіграю на Євро-2024. Особливо, якщо його матчі пройдуть на домашній арені «Шальке», - цитує Коноплянку прес-служба Федерації футболу України.

Нагадаємо, що Коноплянка пропустив останні матчі «Шальке» (товариські та в Кубку Німеччини) через ушкодження.

Вже найближчої суботи гельзенкірхенці стартуватимуть у бундеслізі-2018/2019. На команду Коноплянки чекає виїзний матч проти «Вольфсбурга».

Додамо, що Євген потрапив до списку легіонерів, яких Андрій Шевченко викликав на найближчий збір національної команди.