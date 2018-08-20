На збір національної команди Андрій Шевченко запросив вісім легіонерів. Ще двоє перебувають у резерві



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Андрій Шевченко

Згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Ще двоє легіонерів потрапили до резервного списку збірної, інформує прес-служба Федерації футболу України.

У вісімці викликаних — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція) та Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія).

До резервного списку потрапили нападник Євген Селезньов («Акхісар Беледієспор», Туреччина) та захисник Василь Кравець («Луго», Іспанія).

Нагадаємо, що виконавці з «резерву» можуть потрапити до основного списку збірної в разі ушкодження когось із гравців «основи» або у випадку демонстрування резервістами виняткових ігрових якостей у матчах, що передуватимуть збору.

Цікаво дізнатися і про резервіста — 21-річного вихованця львівських «Карпат», а нині оборонця іспанського «Луго» Василя Кравця, для якого запрошення до національної збірної може стати дебютним. Раніше Василь провів 22 матчі за юнацьку команду U-17, а з минулого року отримував виклики до молодіжної команди України.

Нагадуємо, що згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь. Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.