Коноплянка у «Шальке»: складний період для Євгена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Коноплянка

Півзахисник збірної України вже два місяці не потрапляє до стартового складу свого «Шальке» на матчі німецької бундесліги

У 12-му турі команда нашого Євгена Коноплянки на власному полі розгромила «Нюрнберг» із рахунком 5:2.

Вкотре у сезоні гельзенкірхенці обійшлися без допомоги українського півзахисника Євгена Коноплянки, що провів весь поєдинок на лаві для запасних, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Більше того, наш футболіст не потрапляє до стартового складу своєї команди на поєдинки чемпіонату вже два місяці. Востаннє з перших хвилин Євген виходив ще 29 вересня у домашній зустрічі з «Майнцем» (1:0). До речі, тоді українець записав на свій рахунок вирішальну гольову передачу.

Із того часу «Шальке» провів у бундеслізі шість ігор, і лише у двох із них Коноплянка з’являвся на полі з лави для запасних.

Приємніша картина у нашого виконавця у матчах євротурнірів і Кубку Німеччини. Хоча останній поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів, проти «Галатасараю», Євген також провів у запасі.

У середу, 28 листопада, на команду українця чекає виїзна гра Ліги чемпіонів проти португальського «Порту».

У цьому сезоні Коноплянка зіграв у складі «Шальке» дев’ять матчів (п’ять – у бундеслізі), у яких віддав два результативні паси (один – у чемпіонаті Німеччини).