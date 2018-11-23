Гол Коноплянки потрапив у топ-5 туру Ліги націй за версією УЄФА (відео)
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УЄФА відзначив гол Євгена Коноплянки в матчі Ліги націй Словаччина – Україна
Гол Євгена Коноплянки у поєдинку Словаччина – Україна потрапив у топ-5 забитих м'ячів 5-го туру Ліги націй за версією УЄФА.
Про це інформує офіційний Twitter організації.
Окрім українця, до списку потрапили Харіс Сеферович (Швейцарія), Тімо Вернер (Німеччина), Еніс Бардхі (Македонія) та Марсель Бюхель (Ліхтенштейн).
Нагадаємо, той матч завершився розгромом «синьо-жовтих» з рахунком 1:4, проте в підсумку Україна стала переможцем групи Ліги націй та наступний розіграш турніру проведе в елітному дивізіоні А.
Нагадаємо, збірна України опинилася у другому кошику при жеребкуванні відбору на Євро-2020.
Також визначилися можливі суперники збірної України у плей-офф Ліги націй.
Джерело: Футбол 24