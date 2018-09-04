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    Коноплянка уникнув двоматчевої дискваліфікації у чемпіонаті Німеччини

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    Євген Коноплянка (зліва). Фото ФК &laquo;Шальке&raquo; - Коноплянка уникнув двоматчевої дискваліфікації у чемпіонаті Німеччини
    Євген Коноплянка (зліва). Фото ФК «Шальке»

    Євген пропустить лише один тур

    Півзахисник «Шальке» та збірної України пропустить найближчий поєдинок німецької бундесліги.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт клубу.

    Український півзахисник команди Євген Коноплянка дискваліфікований відповідним органом Німецького футбольного союзу на одну гру за вилучення у крайньому матчі чемпіонату країни проти «Герти».

    Український футболіст уникнув двоматчевої дискваліфікації через те, що штрафний удар, який він заробив, призвів до забитого голу у ворота «Шальке».

    А це, згідно з німецькими футбольними законами, є приводом для пом’якшення покарання.

    Таким чином, Євген пропустить гру проти «Боруссії» Менхенгладбах, що відбудеться 15 вересня, але буде готовий вийти на поле у поєдинку проти «Баварії» (22 вересня).

    Футболіст і клуб погодилися з покаранням. Воно є остаточним.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Євген Коноплянка
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