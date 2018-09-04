Коноплянка уникнув двоматчевої дискваліфікації у чемпіонаті Німеччини
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Євген пропустить лише один тур
Півзахисник «Шальке» та збірної України пропустить найближчий поєдинок німецької бундесліги.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт клубу.
Український півзахисник команди Євген Коноплянка дискваліфікований відповідним органом Німецького футбольного союзу на одну гру за вилучення у крайньому матчі чемпіонату країни проти «Герти».
Український футболіст уникнув двоматчевої дискваліфікації через те, що штрафний удар, який він заробив, призвів до забитого голу у ворота «Шальке».
А це, згідно з німецькими футбольними законами, є приводом для пом’якшення покарання.
Таким чином, Євген пропустить гру проти «Боруссії» Менхенгладбах, що відбудеться 15 вересня, але буде готовий вийти на поле у поєдинку проти «Баварії» (22 вересня).
Футболіст і клуб погодилися з покаранням. Воно є остаточним.