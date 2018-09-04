Коноплянка уникнув двоматчевої дискваліфікації у чемпіонаті Німеччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Коноплянка (зліва). Фото ФК «Шальке»

Євген пропустить лише один тур

Півзахисник «Шальке» та збірної України пропустить найближчий поєдинок німецької бундесліги.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт клубу.

Український півзахисник команди Євген Коноплянка дискваліфікований відповідним органом Німецького футбольного союзу на одну гру за вилучення у крайньому матчі чемпіонату країни проти «Герти».

Український футболіст уникнув двоматчевої дискваліфікації через те, що штрафний удар, який він заробив, призвів до забитого голу у ворота «Шальке».

А це, згідно з німецькими футбольними законами, є приводом для пом’якшення покарання.

Таким чином, Євген пропустить гру проти «Боруссії» Менхенгладбах, що відбудеться 15 вересня, але буде готовий вийти на поле у поєдинку проти «Баварії» (22 вересня).

Футболіст і клуб погодилися з покаранням. Воно є остаточним.