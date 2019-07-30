Коноплянка узгодив умови контракту з новим клубом



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Євген Коноплянка вочевидь поїде до Стамбула UA-Футбол

Найвірогідніше, українець гратиме в Туреччині

Український пів оборонець німецького «Шальке» Євген Коноплянка погодив особистий контракт з «Бешикташем», повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, 29-річний український футболіст буде отримувати в «Бешикташі» близько €3 мільйонів у рік. Очікується, що про трансфер гравця в турецький клуб буде оголошено найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка не поїхав на тренувальний збір з ґельзенкірхенського «Шальке». Також стало відомо, що український півоборонець мав пропозиції з Росії та Китаю. До того ж у послугах Коноплянки був зацікавлений турецький «Фенербахче».

Коноплянка виступає за «Шальке» з 2016 року. Перший сезон в німецькій команді він провів на правах оренди, після чого приєднався до клубу на постійній основі.