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    Футболіст Мілевський похизувався, що мав секс із ведучою російського пропагандистського каналу

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    Артем Мілевський каже, що кохав цю панянку - Футболіст Мілевський похизувався, що мав секс із ведучою російського пропагандистського каналу
    Артем Мілевський каже, що кохав цю панянку
    Красава

    Репортерка поки на «заяву» не відреагувала

    Український нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський розповів, що у нього були стосунки з генеральним продюсером «Матч ТВ» Тіною Канделакі.

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    «По молодості було багато з ким. Конкретно саме так чи ні з Канделакі? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу ще. Вона приїжджала знімати «Найрозумніший» до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я, чесно, знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: «Привіт, це Тіна Канделакі». Відповідаю: «Ну і що?» Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списалися, пару раз побачилися і поспілкувалися. Але вона крута, чесно, великий привіт їй передаю», - сказав Мілевський в інтерв'ю Євгєнію Савіну, опублікованому на каналі «Красава» в YouТube.

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