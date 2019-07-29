Футболіст Мілевський похизувався, що мав секс із ведучою російського пропагандистського каналу



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Артем Мілевський каже, що кохав цю панянку Красава

Репортерка поки на «заяву» не відреагувала

Український нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський розповів, що у нього були стосунки з генеральним продюсером «Матч ТВ» Тіною Канделакі.

«По молодості було багато з ким. Конкретно саме так чи ні з Канделакі? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу ще. Вона приїжджала знімати «Найрозумніший» до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я, чесно, знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: «Привіт, це Тіна Канделакі». Відповідаю: «Ну і що?» Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списалися, пару раз побачилися і поспілкувалися. Але вона крута, чесно, великий привіт їй передаю», - сказав Мілевський в інтерв'ю Євгєнію Савіну, опублікованому на каналі «Красава» в YouТube.