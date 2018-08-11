Коноплянка відновлюється після травми та вже розпочав тренування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Коноплянка. Фото ФК «Шальке»

Однак про повноцінне повернення на поле мова поки не йде

Півзахисник «Шальке» поступово наближається до повного одужання після прикрої травми, якої він зазнав на тренуванні.

За інформацією офіційного сайту «Шальке», Євген Коноплянка приступив до бігової роботи, передає прес-служба Федерації футболу України.

Про його повернення до основної групи поки що не йдеться.

Очікується, що гравець збірної України буде тренуватися нарівні з партнерами наступного тижня.

Офіційний початок сезону для «Шальке» відбудеться 17 серпня. Цього дня гельзенкірхенці на виїзді зіграють із представником Регіональної ліги Баварії «Швайнфуртом» у Кубку Німеччини.

У стартовому турі Бундесліги-2018/19 команда українця 25 серпня у гостях зустрінеться з «Вольфсбургом».

Раніше повідомлялося, що травма не завадить Коноплянці повноцінно розпочати сезон.